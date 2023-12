Goldman Sachs BDC Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Dividendenrendite von Goldman Sachs Bdc liegt derzeit bei 13,11 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,65 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Stimmung rund um die Aktie ist größtenteils positiv, wie aus einer Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen in den sozialen Medien über Goldman Sachs Bdc diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie auch in dieser Hinsicht positiv eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldman Sachs Bdc einen Wert von 12,53 auf, während die Branche einen Wert von 56,88 hat. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Goldman Sachs Bdc in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 17,78 Prozent erzielt, was zwar positiv ist, jedoch im Vergleich zur Branchenperformance von 19,18 Prozent eine leichte Underperformance von -1,4 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Goldman Sachs Bdc jedoch um 6,02 Prozent über dem Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.