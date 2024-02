Goldman Sachs BDC Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Goldman Sachs Bdc eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Goldman Sachs Bdc ein neutraler Titel ist. Der RSI7-Wert beträgt 24,72, was eine "gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25-Wert von 39,25 eine "neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher beim RSI ein Gesamtranking von "gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Goldman Sachs Bdc im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,78 Prozent erzielt, was 14,53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 5,85 Prozent, wobei Goldman Sachs Bdc aktuell 11,93 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Goldman Sachs Bdc beträgt 13,11 Prozent, was 7,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

