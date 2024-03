Goldman Sachs BDC Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Goldman Sachs Bdc wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Goldman Sachs Bdc-Aktie zeigt einen Wert von 67 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,24) bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Bei der Sentiment-Analyse konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Goldman Sachs Bdc in den letzten vier Wochen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen.

Die technische Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt lassen darauf schließen, dass die Aktie sich auf einem ähnlichen Niveau befindet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für Goldman Sachs Bdc basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, dem Sentiment und der technischen Analyse.