Goldman Sachs: Analysten sehen Potenzial – Kursziel bei 344,83 EUR

Die Aktie von Goldman Sachs erfreut sich derzeit einer positiven Kursentwicklung. Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt eine Steigerung um +0,31% erreichen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar ein Plus von +1,97%. Die Stimmung unter den Bankanalysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 344,83 EUR, was einem Potenzial von +18,32% entspricht.

• Am 17.07.2023 stieg die Aktie um +0,31%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 344,83 EUR

• “Guru-Rating” nun bei 3,92 nach zuvor ebenfalls 3,92

Aktuell empfehlen neun Analysten die Aktie als starken Kauf und sieben weitere bezeichnen sie als kaufenswert; acht Experten vergeben das Rating “halten”. Lediglich ein Experte rät zum sofortigen Verkauf der Aktien. Insgesamt sind somit immer noch etwa zwei Drittel der Analysten optimistisch gestimmt...