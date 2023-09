Goldman Sachs: Analysten sehen Kursziel bei 359,75 EUR

Die Aktie von Goldman Sachs zeigt aktuell eine schwache Entwicklung. Gestern verzeichnete sie lediglich einen Anstieg von +0,05%, während die vergangene Handelswoche insgesamt negative Ergebnisse mit -1,66% aufweist. Diese Entwicklungen machen den Markt derzeit pessimistisch.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig: Das wahre Potenzial der Aktie wird unterschätzt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 359,75 EUR und würde somit eine Steigerung um +14,13% bedeuten.

Obwohl einige Experten nach der jüngsten Entwicklung skeptischer geworden sind, überwiegt immer noch ein positives Bild. Insgesamt empfehlen 15 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating ist nun ebenfalls positiv und beträgt 3,92 Punkte. Wer also bereit ist zu investieren und langfristiges Potenzial sieht, kann durchaus in Erwägung ziehen in...