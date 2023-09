Goldman Sachs: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,85% - 358,48 EUR als Kursziel

Die Aktie von Goldman Sachs legte gestern am Finanzmarkt um +5,88% zu. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein Anstieg von +7,04%. Die Stimmung am Markt scheint gegenwärtig optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 358,48 EUR. Dies entspricht einem Potential für Investoren in Höhe von +11,85%. Es gibt jedoch einige Analysten, welche nach der jüngsten positiven Entwicklung nicht dieser Meinung sind.

Von insgesamt 25 Bankanalysten bewerten acht die Aktie als stark kaufenswert und sieben weitere geben das Rating “Kauf”. Zehn Experten stufen sie als “halten” ein. Das Guru-Rating ist nun auf dem Wert 3,92 angelangt.

Diese Information dient nur zur Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen müssen eigenständig getroffen...