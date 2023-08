Goldman Sachs: Analysten erwarten Kursziel von 356,44 EUR

Die Aktie von Goldman Sachs hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und an Wert verloren. Gestern lag die Kursentwicklung bei -0,74%, was zu einer Gesamtveränderung von -1,53% führte. Die Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch.

Bankanalysten sind hingegen der Meinung, dass das wahre Kursziel von Goldman Sachs bei 356,44 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies ein beachtliches Investitionspotential in Höhe von +20,16%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen 60% der Analysten die Aktie als Kauf oder starken Kauf und nur wenige bewerten sie negativ oder neutral.

Das Guru-Rating für Goldman Sachs beträgt nun 3,92 nach zuvor ebenfalls 3.92.