Goldman Sachs: Aktuelle Bewertung irreführend - Kursziel bei 354,78 EUR

Die Aktie von Goldman Sachs wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 354,78 EUR und damit um +20,70% über dem aktuellen Niveau.

• Am 11.05.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang von -0,02%

• Der Guru-Rating von Goldman Sachs bleibt unverändert bei 3,92

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie einen Verlust in Höhe von -0,94% erlitten. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch.

Nicht alle Analysten hatten mit dieser Entwicklung gerechnet und sind weiterhin optimistisch gestimmt. Von neun befragten Experten sehen acht die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit an und sieben bewerten das Unternehmen weiterhin positiv.

Lediglich acht Experten halten sich neutral zu dem Thema und kein einziger empfiehlt den Verkauf der Aktien.

Das positive Ergebnis wird durch...