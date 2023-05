Goldman Sachs: Aktuelle Analyse zeigt großes Kurspotenzial von 357,95 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Analysten sind sich einig – die Aktie von Goldman Sachs ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 357,95 EUR mit einem Potenzial von +19,20%. Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen an der Börse eine negative Entwicklung von -0,38% und in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend mit +1,28%.

• Goldman Sachs: Negativer Trend am 22.05.2023 mit -0,38%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 357,95 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92

Investoren können daher auf eine positive Zukunft hoffen. Von insgesamt 25 Bankanalysten empfehlen neun die Aktie als starken Kauf und sieben weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Acht Experten haben eine neutrale Bewertung vergeben und nur einer sagt ausdrücklich “Verkaufen”.

Gemäß dem bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” behält das...