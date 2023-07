Goldman Sachs Aktionäre gespannt auf 3. Quartalszahlen: Gewinne und Aktienentwicklung prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Goldman Sachs, das renommierte Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 81 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Gleichzeitig interessiert sie auch, wie sich die Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Obwohl es noch etwas Zeit bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen gibt, werfen wir bereits jetzt einen Blick auf die Schätzungen der Analysten. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im 3. Quartal 2022 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 10,76 Mrd. EUR verzeichnen, während nun ein Rückgang um -2,70 Prozent auf 10,48 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -12,60% fallen und sich auf 2,41 Mrd. EUR...