Goldman Sachs Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Goldman Sachs betrachten wir sowohl den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 38,52 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 24,02, was bedeutet, dass Goldman Sachs überverkauft ist. Daher wird die Aktie abweichend als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Goldman Sachs in den letzten zwölf Monaten 11 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Für das kommende Jahr liegt das durchschnittliche Kursziel bei 404,23 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Die Aktie wird also insgesamt positiv von Analysten bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung hinsichtlich Goldman Sachs über einen längeren Zeitraum zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine negative Veränderung der Stimmung. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Punkt.

Im fundamentalen Bereich wird Goldman Sachs im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,97 im Vergleich zum Branchen-KGV von 56,98. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.