Goldman Sachs Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Aktienkurs von Goldman Sachs hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,51 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt für den Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 20,13 Prozent aufweist, liegt Goldman Sachs jedoch mit 5,63 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Goldman Sachs besonders negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen vorherrschten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Analytische Auswertungen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten sind der Meinung, dass es sich insgesamt um eine "Gute" Einschätzung handelt, da 11 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Goldman Sachs liegt bei 404,23 USD, was einer Entwicklung um 5,88 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Goldman Sachs bei 3,59 Prozent, was 2,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Kapitalmärkte liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Durch diese verschiedenen Bewertungskriterien ergibt sich insgesamt eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Goldman Sachs.