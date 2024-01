Goldman Sachs Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Aktien von Goldman Sachs werden derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um -6,14% vom aktuellen Kurs entfernt liegt.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 19.01.2024 verzeichnete Goldman Sachs eine Kursentwicklung von +1,40%. Das Kursziel des Unternehmens wird derzeit auf 329,62 EUR geschätzt. Das Guru-Rating von Goldman Sachs bleibt unverändert bei 3,92.

Marktoptimismus und Analysteneinschätzungen

In den letzten fünf Handelstagen, was einer vollständigen Handelswoche entspricht, summierte sich die Kursentwicklung auf +1,18%, was auf eine relative Marktoptimismus hinweist. Einige Analysten hatten möglicherweise eine solche Entwicklung nicht erwartet, aber die Stimmung ist eindeutig positiv.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist, dass das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 329,62 EUR liegt. Dies würde Investoren eine potenzielle Rendite von -6,14% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da 9 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, während 5 Analysten sie als Kauf einstufen. 11 Experten halten sich weitgehend neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Insgesamt sind 56,00% der Analysten immer noch optimistisch hinsichtlich der Aktie.

Abschließende Einschätzung

Zusätzlich zur positiven Einschätzung der Analysten wird das Guru-Rating als weiterer Indikator herangezogen, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass die Aktien von Goldman Sachs derzeit unterbewertet sind, aber die Meinungen der Analysten über die zukünftige Entwicklung der Aktie sind geteilt. Anleger sollten daher die verschiedenen Einschätzungen berücksichtigen und ihre eigenen Recherchen anstellen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Goldman Sachs-Analyse von 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Goldman Sachs jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Goldman Sachs Aktie

Goldman Sachs: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...