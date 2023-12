Goldman Sachs Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Aktie von Goldman Sachs wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 11 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen im letzten Jahr. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (404,23 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 5,14 Prozent, was der "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Goldman Sachs eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnete Goldman Sachs eine Rendite von 14,51 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,59 Prozent, wobei Goldman Sachs mit 3,08 Prozent deutlich darunter liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs der Goldman Sachs-Aktie (384,48 USD) um +16,31 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (330,57 USD) ab, was ebenfalls einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (336,49 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +14,26 Prozent darüber, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Goldman Sachs somit ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Goldman Sachs in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an vier Tagen von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anlegergespräche konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen über das Unternehmen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Schlecht". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, konkret 7 "Gut"-Signale bei 0 "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.