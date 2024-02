Goldman Sachs Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Goldman Sachs wurde in den letzten zwei Wochen von den vorwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen. Die Redaktion hat zudem 6 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Goldman Sachs-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 341,68 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 391,05 USD, was einem Unterschied von +14,45 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 382,22 USD. Der letzte Schlusskurs liegt daher auf ähnlichem Niveau (+2,31 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende liegt Goldman Sachs mit einer Ausschüttung von 2,85 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,74 %) niedriger. Die Differenz von 2,89 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Goldman Sachs zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Goldman Sachs wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

