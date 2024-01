Goldman Sachs Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Dividendenrendite der Aktie von Goldman Sachs beträgt derzeit 3,59 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte einen geringeren Ertrag von 2,04 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnete Goldman Sachs in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,51 %. Dies stellt jedoch eine Unterperformance von -4,13 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,64 % dar. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 10,58 %, wobei Goldman Sachs eine Überperformance von 3,92 % erzielte. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben Goldman Sachs in den letzten 12 Monaten 11 Mal mit "Gut" und 2 Mal mit "Neutral" bewertet. Es gab keine Bewertungen mit "Schlecht". Somit erhält die Aktie langfristig das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Goldman Sachs vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 382,95 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 5,56 % und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 404,23 USD. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität der Diskussionen um die Aktie von Goldman Sachs im Durchschnitt liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Goldman Sachs in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".