Goldman Sachs Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Aktienanalyse der Goldman Sachs-Aktie ergibt laut langfristiger Meinung der Analysten eine insgesamt positive Einschätzung. Von insgesamt 13 Bewertungen fallen 11 positiv und 2 neutral aus, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Aktie wird bei 404,23 USD angesetzt, was einer potenziellen Performance von 4,6 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Kurs bei 386,44 USD, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Goldman Sachs anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 18,16 insgesamt 68 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" von 56,55. Dadurch erhält die Aktie eine positive fundamentale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen weist darauf hin, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Vordergrund standen, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 positive und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Goldman Sachs-Aktie mit 14,55 Prozent um mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt. Im Segment "Kapitalmärkte" liegt die Rendite der Branche bei 20,22 Prozent, wobei die Aktie mit 5,67 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Goldman Sachs-Aktie eine positive Bewertung von Analysten und in der fundamentalen Analyse, während die Anleger-Stimmung und der Branchenvergleich eine neutrale Einschätzung ergeben.