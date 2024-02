Goldman Sachs Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Goldman Sachs erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,29 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite von Goldman Sachs um 151413,68 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 406787,48 Prozent, wobei Goldman Sachs aktuell 406779,19 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +11,47 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +0,53 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Goldman Sachs eher neutral diskutiert, jedoch zeigte sich in den letzten ein, zwei Tagen ein verstärktes Interesse an negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionintensität über Goldman Sachs im Internet ist langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen. Daher ergibt sich auch für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".