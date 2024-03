Goldman Sachs Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Dividendenrendite der Aktie von Goldman Sachs liegt aktuell bei 2,85 %, was 3,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte liegt. Dies deutet auf eine niedrigere Dividende hin, was die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten geben der Aktie von Goldman Sachs überwiegend positive Bewertungen. In den letzten zwölf Monaten wurden 12 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die jüngsten Bewertungen bestätigen dies, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" und einem Kursziel von 404,23 USD, was auf eine mögliche geringfügige Kursabnahme hindeutet.

Im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche hat Goldman Sachs in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,67 Prozent erzielt, während der Finanzsektor eine mittlere Rendite von 11,9 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt auch positive Signale, da der aktuelle Kurs der Aktie sowohl über dem 200-Tage-Durchschnittskurs als auch dem 50-Tage-Durchschnittskurs liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Mit einem GD200 von 348,42 USD und einem GD50 von 386,67 USD deutet dies auf eine positive Kursentwicklung hin.

Insgesamt wird die Aktie von Goldman Sachs von Analysten und technischer Analyse positiv bewertet, was auf eine gute Performance in der Zukunft hinweist.

Sollten Goldman Sachs Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Goldman Sachs jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Goldman Sachs-Analyse.

Goldman Sachs: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...