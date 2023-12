Goldman Sachs Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Aktienkurs von Goldman Sachs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 7,42 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Goldman Sachs im Branchenvergleich um 13,76 Prozent unterperformt hat. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,02 Prozent im letzten Jahr, wobei Goldman Sachs um 10,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Goldman Sachs basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Goldman Sachs besonders negativ diskutiert, wobei an einem Tag eher positive Themen im Vordergrund standen, während an zehn Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hauptsächlich negative Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Obwohl tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation vor allem "Gut"-Signale zeigten, erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Goldman Sachs, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, liegt bei 3,59 Prozent und damit 1,42 Prozent über dem Mittelwert (2,18) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Goldman Sachs von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen darauf hin, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und eine mittlere Diskussionsintensität zeigt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Goldman Sachs in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".