Goldman Sachs-Aktie: Nach Kursrückgang kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Aktienkurs von Goldman Sachs (WKN: 920332) fiel am Mittwoch um -2,39% auf knapp 302 US$. Damit reagierten die Marktakteure enttäuscht auf die schlechter als erwarteten Quartalszahlen der Investmentbank. Der Kurs zeichnete sich zuletzt insgesamt durch eine sehr hohe Schwankungsbreite aus. Die Range lag dabei zwischen 300 US$ und 360 US$. Lohnt sich jetzt ein Einstieg?