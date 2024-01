Goldman Sachs Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Goldman Sachs ergibt, dass der aktuelle Kurs von 377,75 USD um +6,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so liegt die Aktie ebenfalls bei einer positiven Distanz von +12,96 Prozent zum GD200, was zu einer insgesamt guten Einschätzung für beide Zeiträume führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Goldman Sachs derzeit bei 17,75 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 56,67, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und eine positive Bewertung auf fundamentaler Basis ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Goldman Sachs-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 61 für die letzten 7 Tage und 31,42 für die letzten 25 Tage. Damit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Goldman Sachs waren. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch vor allem negative Kommunikation zu verzeichnen, was zu einer neutralen Einschätzung des Stimmungsbildes und insgesamt einer positiven Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments führt.