Goldman Sachs Aktie: Kaum zu glauben!

Die Aktie der Goldman Sachs wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 11 Mal "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Goldman Sachs. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 404,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 391,05 USD lag, was eine erwartete Kursentwicklung von 3,37 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie der Goldman Sachs die Einschätzung "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf die Dividende liegt Goldman Sachs mit einer Ausschüttung von 2,85 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,74 %, was einer Differenz von 2,89 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

In einer technischen Analyse ergibt sich für die Goldman Sachs-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage ein Durchschnittsschlusskurs von 341,68 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 391,05 USD, was einem Unterschied von +14,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 382,22 USD, was einer ähnlichen Höhe (+2,31 Prozent) entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Goldman Sachs in der einfachen Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Diskussionen über Goldman Sachs waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Goldman Sachs in etwa normaler Weise diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.