Goldman Sachs Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Goldman Sachs-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 15. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls im überverkauften Bereich, mit einem Wert von 22,51, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI für Goldman Sachs also eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzungen für Goldman Sachs aus den letzten zwölf Monaten zeigen 11 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 404,23 USD, was einer potenziellen Steigerung von 5,7 Prozent vom letzten Schlusskurs (382,45 USD) entspricht. Aus Analystensicht erhält die Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Bewertung hierfür "Neutral" ausfällt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Goldman Sachs-Aktie derzeit positiv ist. Der GD200 verläuft bei 329,45 USD, während der Kurs der Aktie bei 382,45 USD liegt, was einer Abweichung von +16,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit 329,62 USD und einer Abweichung von +16,03 Prozent eine positive Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich also ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.