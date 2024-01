Goldman Sachs Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Der Aktienkurs von Goldman Sachs hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 14,51 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt. Allerdings ist die Rendite im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche mit 20,13 Prozent etwas niedriger, bei 5,63 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 46,07 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Goldman Sachs-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 27,46, was bedeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Daher wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldman Sachs beträgt aktuell 17,97 und liegt damit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die Analysten haben insgesamt positive Einschätzungen zu Goldman Sachs abgegeben. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 11 positiv, 2 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 404,23 USD, was einer positiven Entwicklung von 5,88 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung für Goldman Sachs basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.