Goldman Sachs Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie der Goldman Sachs wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen überwiegend positiv bewertet. Von insgesamt 13 Einstufungen waren 11 als "Gut" und 2 als "Neutral", während keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Goldman Sachs. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 404,23 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 6,19 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor hat sich die Aktie von Goldman Sachs überdurchschnittlich gut entwickelt, mit einer Rendite von 14,51 Prozent. Allerdings liegt die Rendite im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche um 0,99 Prozent darunter. Insgesamt wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über Goldman Sachs waren überwiegend negativ. Die Marktteilnehmer zeigten sich in den letzten Tagen mehrheitlich negativ eingestellt und es gab mehr negative als positive Tage. Dennoch haben die Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse wird die Aktie der Goldman Sachs positiv bewertet, da sie sowohl über der 200-Tage-Linie als auch über dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet demnach "Gut".