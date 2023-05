Goldman Sachs Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +20,05%

Die Aktie von Goldman Sachs verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,29%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -2,11%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sind viele Bankanalysten der Meinung, dass die aktuelle Bewertung der Aktie nicht angemessen ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 359,54 EUR und bietet ein Potenzial für Investoren von +20,05%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92. Von insgesamt 25 Analysten empfehlen neun einen starken Kauf und sieben sehen die Aktie als kaufenswert an. Acht Experten halten sich neutral und nur einer rät zum sofortigen Verkauf.

Insgesamt sind somit noch +64% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich des zukünftigen Kurses der Goldman Sachs Aktien.