Goldman Sachs Aktie: Alles nach Plan!

Der Aktienkurs von Goldman Sachs hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,21 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Finanzaktien eine Unterperformance darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt bei 15,69 Prozent, und Goldman Sachs liegt aktuell 11,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Goldman Sachs hauptsächlich positiv diskutiert, mit positiven Themen an acht Tagen und negativen Themen an vier Tagen. Jedoch hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein bis zwei Tagen zu überwiegend negativen Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit überwiegend positive Signale vorherrschen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Goldman Sachs-Aktie beträgt aktuell 61, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 31,42 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Goldman Sachs.

Die technische Analyse zeigt, dass Goldman Sachs mit einem Kurs von 377,75 USD derzeit +6,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +12,96 Prozent, was ebenfalls zu einer insgesamt "Guten" Einstufung der Aktie führt.