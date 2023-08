Goldman Sachs in 71 Tagen: Quartalsbilanz und Aktienprognose im Fokus der Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "Angold Resources":

ARTICLE:

In knapp 71 Tagen wird das angesehene Unternehmen Goldman Sachs, mit Hauptsitz in New York City, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Investoren haben die Möglichkeit, Einblicke darüber zu erhalten, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können. Ebenso interessant ist die Entwicklung der Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die spannende Zeit des Wartens hat begonnen – in nur noch 71 Tagen wird die Goldman Sachs Aktie ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von beeindruckenden 105,91 Milliarden Euro stellt sich insbesondere die Frage nach den zu erwartenden Zahlen für Umsatz und Gewinn. Aktionäre sowie Analysten sind gleichermaßen gespannt auf das Ergebnis dieser Veröffentlichung.

Analystenhäuser haben aktuell eine leicht rückläufige...