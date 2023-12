Goldlok Toys Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Goldlok Guangdong-Aktie liegt bei 34 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,72, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Goldlok Guangdong basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Goldlok Guangdong beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,6 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Goldlok Guangdong wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldlok Guangdong liegt mit einem Wert von 100,3 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.