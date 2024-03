Goldlok Toys Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Aktienkurs von Goldlok Guangdong hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche eine Underperformance von -16,28 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors lag die Rendite mit -7,43 Prozent um 18,94 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Goldlok Guangdong mit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau nur leicht unter dem Mittelwert von 0,04 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Goldlok Guangdong als Neutral-Titel eingestuft wird. Mit einem RSI7-Wert von 70 erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 36,31 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger bezüglich des Aktienkurses von Goldlok Guangdong ist überwiegend positiv, wie von Analysten auf sozialen Plattformen gemessen wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.