Goldlok Toys Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Goldlok Guangdong als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 56,9 und der RSI25 liegt bei 52,78, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Goldlok Guangdong von 3,7 CNH um -7,27 Prozent vom GD200 (3,99 CNH) entfernt ist, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Der GD50 liegt bei 3,61 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Goldlok Guangdong beträgt 100. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" ist das KGV neutral, da vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Goldlok Guangdong im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,18 Prozent erzielt, was 4,82 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt die jährliche Rendite bei 5,55 Prozent, und die Goldlok Guangdong liegt 3,37 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

