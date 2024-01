Goldlok Toys Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI von Goldlok Guangdong liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 44,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Goldlok Guangdong daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Goldlok Guangdong ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 100,3 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ebenfalls eine Bewertung von "Neutral".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt für 50 und 200 Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt für Goldlok Guangdong beträgt 3,97 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,86 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -2,77 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 3,67 CNH über dem 50-Tage-Durchschnitt von 3,67 CNH, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Goldlok Guangdong basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Goldlok Guangdong derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Dividendenpolitik der Aktie führt.