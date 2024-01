Goldlok Toys Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Goldlok Guangdong als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Goldlok Guangdong-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 44, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,06, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,18 Prozent erzielt, was 4,26 Prozent unter dem Durchschnitt (6,44 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 4,97 Prozent, und Goldlok Guangdong liegt aktuell 2,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was die positive Stimmung weiterhin bestätigt.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Goldlok Guangdong in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet wird.

