Goldlion Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Goldlion aktuell mit dem Wert 50 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 40, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Goldlion basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Goldlion besonders positiv diskutiert, was an zwei Tagen zu einer positiven Stimmung führte. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und erhält auf dieser Basis insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Goldlion mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,05 auf Basis der heutigen Notierungen 81 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (37,58) bewertet wird. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zur Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei Goldlion keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Sowohl das Anleger-Sentiment als auch der Buzz zeigen keine signifikanten Unterschiede oder Auffälligkeiten, weshalb die Gesamtbewertung für diese Stufe "Neutral" ist.

