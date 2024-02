Goldlion Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Aktie von Goldlion wird in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet eingestuft, da es mit 6,92 deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 37,88 liegt. Dies signalisiert eine gute Bewertung aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Goldlion-Aktie bei 1,06 HKD liegt, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 1,05 HKD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,58, was ebenfalls eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividende hat Goldlion eine positive Differenz von +2,36 Prozent zum Branchendurchschnitt, was zu einer guten Bewertung seitens der Analysten führt. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt 8, was diese Einschätzung unterstützt.