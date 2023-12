Goldhills Holding Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Goldhills-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,04 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,02 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 CAD zeigt einen Abwärtstrend, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter lag (-33,33 Prozent Abweichung). Somit wird auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls Aufschluss über die Performance der Goldhills-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 75 zeigt und somit eine "Schlecht"-Einstufung begründet. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Goldhills diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich für Goldhills eine "Neutral"-Einstufung über einen längeren Zeitraum. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung aufgewiesen. Insgesamt wird daher auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

