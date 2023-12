Goldgroup Mining Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Norsk Hydro":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren für die Anleger, neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Goldgroup Mining zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Goldgroup Mining weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Somit erhält die Aktie von Goldgroup Mining bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Goldgroup Mining liegt der RSI7 bei 66,67 Punkten, was auf ein neutrales Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 66,67 und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Goldgroup Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,03 CAD) weicht somit um -50 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer schlechten Bewertung. Somit wird die Goldgroup Mining-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Die Anleger-Stimmung bei Goldgroup Mining in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt. Damit ergibt sich zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

