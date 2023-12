Goldgroup Mining Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung von Aktien. Zuletzt war die Aktie von Goldgroup Mining stark in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Goldgroup Mining, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Goldgroup Mining mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,83 %) deutlich niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Goldgroup Mining-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend ist, basierend auf dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 0,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 0,04 CAD eine unterdurchschnittliche Performance, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Goldgroup Mining-Aktie einen Wert von 66,67, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird diese Einstufung als "Neutral" bewertet. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 66, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

