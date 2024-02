Goldgroup Mining Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Goldgroup Mining. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Goldgroup Mining derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass Goldgroup Mining weder überkauft noch überverkauft ist. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Goldgroup Mining-Aktie beträgt derzeit 0,04 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,025 CAD liegt, was einer Abweichung von -37,5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Goldgroup Mining eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 0,03 CAD liegt unter dem Schlusskurs, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Goldgroup Mining auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Goldgroup Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Goldgroup Mining wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer negative Signale, während größtenteils neutral diskutiert wurde an insgesamt fünf Tagen. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten negative Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit erhält Goldgroup Mining auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.