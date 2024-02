Goldex Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Goldex schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,45 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,45 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Goldex diskutiert, mit dem Stimmungsbarometer, das an zwei Tagen auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnete. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Goldex wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hatte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Goldex in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Goldex derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,08 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,07 CAD liegt, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 0,08 CAD führt zu einer Abweichung von -12,5 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht" für Goldex.