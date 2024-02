Goldex Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die jüngste Analyse der Stimmungs- und Diskussionsintensität zeigt, dass es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger in Bezug auf die Goldex-Aktie gegeben hat. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Auch die Diskussionen über das Unternehmen haben sich im letzten Monat nicht wesentlich verändert, was zu einem neutralen Rating führt.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Goldex-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,25 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +16,46 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 16,46 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält Goldex in dieser Kategorie ein gutes Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein schlechtes Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,08 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,07 CAD um -12,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von -12,5 Prozent, was insgesamt zu einem schlechten Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Goldex bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metalle und Bergbau, was einen geringeren Ertrag von 3,58 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als schlecht bewertet.

