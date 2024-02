Goldex Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Goldex-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,07 CAD 12,5 Prozent unter dem GD200 (0,08 CAD) liegt. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 0,08 CAD liegt, wird ein negativer Abstand von 12,5 Prozent festgestellt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt Goldex eine Rendite von -6,25 Prozent, die mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,28 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Goldex mit einer Rendite von 16,03 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Goldex liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 100, was bedeutet, dass Goldex hier als "überkauft" eingestuft wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Goldex eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Goldex kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Goldex jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Goldex-Analyse.

