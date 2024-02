Goldenmax Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Goldenmax hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -40,22 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die bei -14,41 Prozent liegt, fällt Goldenmax mit einer Rendite von -40,22 Prozent deutlich ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Goldenmax liegt der 7-Tage-RSI bei 31,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und damit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 66,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Goldenmax wird auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien beeinflusst. Die Kommentare und Befunde zu Goldenmax waren neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Goldenmax in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Analysestufe als "Schlecht" bewertet.