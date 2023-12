Goldenmax Aktie: Ein sicheres Investment?

Derzeit schüttet Goldenmax nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 0,15 Prozentpunkte (0,87 % gegenüber 1,02 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Goldenmax auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen häufen sich insgesamt die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Goldenmax-Aktie liegt mit einem Wert von 122,56 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goldenmax-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,3 CNH mit dem aktuellen Kurs (8,68 CNH) eine Abweichung von -6,67 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 9,35 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-7,17 Prozent), wodurch die Goldenmax-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.