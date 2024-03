Goldenmax Aktie: Ist es das gewesen?

Die Diskussionen über Goldenmax in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Meinungen und Stimmungen zum Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Goldenmax in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Was die Dividenden betrifft, schüttet Goldenmax derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 0,14 Prozentpunkte (1,04 % gegenüber 1,18 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") erzielte die Aktie von Goldenmax im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,38 Prozent, was 9,87 Prozent unter dem Durchschnitt (-13,51 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -8,08 Prozent, und Goldenmax liegt aktuell 15,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goldenmax-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,76 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (7,63 CNH) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -12,9 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (6,97 CNH) über dem gleitenden Durchschnitt (+9,47 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend wird die Goldenmax-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.