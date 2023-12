Goldene Mining Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "International Game Tech":

Die Golden State Mining-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,03 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,015 AUD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Golden State Mining in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, wodurch die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Golden State Mining-Aktie mit einem Wert von 75 überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Sowohl der RSI für 7 Tage als auch für 25 Tage deutet darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. Obwohl in den Diskussionen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt standen, erhält die Aktie dennoch eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

