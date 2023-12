Golden Wheel Tiandi Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Golden Wheel Tiandi-RSI liegt bei 33,33, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 66,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Golden Wheel Tiandi-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,08 HKD liegt. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,035 HKD (Unterschied -56,25 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,04 HKD) über dem letzten Schlusskurs (-12,5 Prozent), was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. Somit erhält die Golden Wheel Tiandi-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Golden Wheel Tiandi in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Golden Wheel Tiandi somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Golden Wheel Tiandi kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Golden Wheel Tiandi jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Golden Wheel Tiandi-Analyse.

Golden Wheel Tiandi: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...