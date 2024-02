Golden Wheel Tiandi Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Golden Wheel Tiandi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,06 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,033 HKD liegt somit um -45 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,03 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um +10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Golden Wheel Tiandi zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 80 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Golden Wheel Tiandi-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.