Golden Rock Global Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Golden Rock Global heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Golden Rock Global weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Golden Rock Global weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Golden Rock Global-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der Betrachtung der Stimmung und des Buzzes rund um Golden Rock Global auf sozialen Plattformen stellten unsere Analysten fest, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Golden Rock Global hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Golden Rock Global festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die charttechnische Entwicklung der Golden Rock Global-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,0305 GBP) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1,8 GBP) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 0,03 GBP, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die Golden Rock Global-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.